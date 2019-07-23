Сеул выразил протест в связи с нарушением воздушного пространства российским самолётом

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Администрация президента РК выразила во вторник протест российской стороне в связи с тем, что самолёт российских военно-космических сил нарушил воздушное пространство страны. «Мы очень серьёзно восприняли этот инцидент. Если он повторится, мы примем гораздо более серьёзные меры»,- заявил представитель президентской администрации. Протест был направлен секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву. В тот же день временный поверенный в делах Российской Федерации в РК Максим Волков был вызван в МИД, где замминистра Юн Сун Гу призвал его впредь не допускать повторения подобных инцидентов. В МИД РК был вызван также посол Китая Цю Гохун.