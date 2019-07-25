Представители РК и Японии обсудили в ВТО японские ограничительные меры

Photo : YONHAP News

На заседании Генерального совета Всемирной торговой организации (ВТО), состоявшемся 24 июля в Женеве, представители РК и Японии развернули горячую полемику по вопросу японских ограничительных мер. Стороны трижды обменивались обвинениями и претензиями. Заместитель министра промышленности, торговли и энергетики по многосторонним и правовым вопросам Ким Сын Хо озвучил позицию Сеула. Она состоит в том, что экспортные ограничения наносят вред всему мировому сообществу. Южнокорейский представитель подчеркнул, что Япония расшатывает порядок мировой торговли, применяя экономические меры воздействия в политических целях. Он предложил своему оппоненту, директору департамента экономики МИД Японии Синго Ямагами провести двустороннюю встречу в Женеве. Ямагами, между тем, заявил, что данная тема связана с вопросом национальной безопасности, и в этой связи её нельзя обсуждать в рамках ВТО. Он напомнил, что в течение трёх лет стороны ни разу не проводили переговоры, несмотря на предложения Японии в связи с наличием проблем в южнокорейской системе экспортного контроля. На предложение Ким Сын Хо о двусторонней встрече Синго Ямагами не дал чёткого ответа, что было расценено как отказ.