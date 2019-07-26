Вашингтон призвал Пхеньян прекратить провокации

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Вашингтон призывает Пхеньян прекратить провокации и выражает надежду на возобновление двусторонних переговоров на рабочем уровне о ликвидации программы ядерного оружия КНДР. Об этом заявила в четверг представитель госдепартамента Морган Ортагус, напомнив, что президент США Дональд Трамп неоднократно подчёркивал стремление к разрешению ситуации вокруг КНДР внешнеполитическими средствами. Представитель госдепартамента сказала, что США хотят урегулировать ядерную проблему Пхеньяна дипломатическими средствами, но все санкции в отношении Северной Кореи будут действовать до тех пор, пока не будет достигнута их цель. В этой связи всем странам следует неукоснительно соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН.