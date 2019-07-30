Reuters: Представители США и КНДР встретились на прошлой неделе в ДМЗ

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На прошлой неделе официальный представитель Совета национальной безопасности США встретился с северокорейским представителем в демилитаризованной зоне на межкорейской границе. Как сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского представителя, целью встречи была передача северокорейской стороне фотографий встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чон Ына, состоявшейся 30 июня. Как отмечает Reuters, представитель КНДР сообщил американскому коллеге, что переговоры на рабочем уровне по обсуждению денуклеаризации возобновятся очень скоро. Имена делегатов, а также дата начала консультаций не уточняются. Встреча состоялась в то время, когда советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон находился с визитом в Сеуле.