СБ ООН проведёт закрытые консультации по северокорейским ракетным пускам

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Совет Безопасности ООН проведёт в четверг закрытые консультации по северокорейским ракетным пускам. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в Совбезе, инициаторами консультаций являются Великобритания, Франция и Германия. Польша, председательствующая в Совете Безопасности в августе, приняла решение провести консультации. Обеспокоенность по поводу ракетных запусков выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают Пхеньяну проводить пуски баллистических ракет любого типа. Последняя резолюция была принята в декабре 2017 года в ответ на запуск межконтинентальной баллистической ракеты.