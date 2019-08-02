РК может в августе провести военные учения по обеспечению безопасности островов Токто

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Южнокорейские военные рассматривают возможность проведения в августе учений по обеспечению защиты острова Токто, которые ранее откладывались, чтобы не обострять южнокорейско-японские отношения. Эти манёвры традиционно проводятся дважды в год при участии ВМС и ВВС страны. В первом полугодии они проходили в мае и июне. Во второй половине года они ещё не проводились. Представитель оборонного ведомства отметил, что сроки учений пока не определены, однако существует мнение, что их откладывать более нельзя. Это связано с тем, что Япония пошла на прямую конфронтацию с РК, следовательно, Сеулу более нет смысла сдерживаться, учитывая позицию Токио. Если учения пройдут в августе, когда страна отмечает Освобождение Кореи от японского колониального ига, то это станет ещё более значимым посланием для Токио.