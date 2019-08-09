Президент РК встретился с председателем парламента Узбекистана

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8 августа в Сеуле президент РК Мун Чжэ Ин встретился с председателем Сената Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана Танзилой Нарбаевой. В ходе встречи обсуждались вопросы укрепления дружественных отношений и сотрудничества двух стран. Южнокорейский лидер отметил, что визит председателя парламента Узбекистана послужит поводом не только для укрепления межпарламентского сотрудничества, но и для активизации особых стратегических партнёрских отношений. Он поздравил Танзилу Нарбаеву с тем, что она стала первой женщиной в Узбекистане, избранной председателем пардламента. Танзила Нарбаева, в свою очередь, отметила, что Мун Чжэ Ин проводит политику в интересах простых людей. Она напомнила, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев считает основной обязанностью государства заботиться о народе. По её словам, единая философия в госполитике станет фундаментом для развития двусторонних отношений.