В РК объявили о решении исключить Японию из южнокорейского списка приоритетных торговых партнёров

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Правительство РК официально объявило о решении исключить Японию из южнокорейского списка приоритетных торговых партнёров. Об этом в понедельник в ходе брифинга заявил министр промышленности, торговли и энергетики Сон Юн Мо. В РК существует всего две категории торговых партнёров. В первую под обозначением «Ка» входят 29 стран, в отношении которых действует льготный режим экспорта стратегических товаров по аналогии с японским «белым списком». Для всех остальных стран действует обычный режим. Они входят в категорию «На». Первая категория будет разделена на две группы – «Ка-1» и «Ка-2». «Ка-1» сохранит льготный формат процедуры экспорта стратегических товаров. «Ка-2» предназначена для стран, которые применяют систему контроля экспорта, не соблюдая принципы соответствующих международных правил. Как раз к ней и будет отнесена Япония. Изначально, Япония должна была быть внесена в группу «На», которая лишена льгот при прохождении процедуры закупки стратегических товаров. Но она отнесена к «Ка-2», в связи с тем, что правительство РК освободит её от необходимости предоставлять ряд документов при получении разрешения на закупку стратегической продукции, а также от получения разрешения на отправку стратегических товаров в третьи страны. В остальном процедура оформления документации значительно усложняется, а срок рассмотрения заявок будет увеличен с 5 до 15 дней. Данный проект после завершения всех процедур, как ожидается, вступит в силу в середине сентября. Министр заявил, что если японская сторона выразит желание обсудить этот вопрос, то правительство РК всегда открыто к переговорам.