РК чаще других становится объектом кибератак КНДР

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РК чаще других становится объектом кибератак со стороны КНДР. Об этом сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на данные комитета Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении СК. В частности, комитет представил доклад, в котором изложены результаты анализа 35 случаев кибератак Севера в отношении 17 стран. В документе указывается, что 10 случаев пришлись на РК, 3 на Индию, по 2 на Бангладеш и Чилли. В общем, таким образом северокорейские хакеры вывели около 2 млрд долларов из различных банков и бирж криптовалют.