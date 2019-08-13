Дональд Трамп: союзники используют США в своих интересах больше, чем враги

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Во вторник президент США Дональд Трамп выразил недовольство по поводу РК и Японии в качестве союзников. Он, в частности, указал на то, что эти страны используют США в своих интересах больше, чем враги. Такую позицию он высказал, выступив в штате Пенсильвания. Глава США заявил, что защищая границу РК, американцы не могут обеспечить безопасность своих границ. Тут можно усмотреть послание по вопросу разделения расходов на содержание американского военного контингента на юге Корейского полуострова. В отношении Токио президент отметил, что «Япония продаёт США огромное количество автомобилей, однако японские власти неохотно импортируют американскую пшеницу». Одновременно, Дональд Трамп похвалился достижениями политики своей администрации, направленной на вынесение интересов США на первое место среди приоритетных задач. Он заявил, что «после многих лет защиты других стран американские власти, наконец, укрепляют свою страну». Все эти высказывания эксперты связывают со стремлением Дональда Трампа заручиться поддержкой избирателей перед предстоящими выборами.