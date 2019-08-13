Корейский финансовый институт снизил прогноз роста экономики РК до 2,1%

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Корейский финансовый институт сделал прогноз о том, что в этом году рост южнокорейской экономики составит 2,1%. Институт уже второй раз снижает свой прогноз. Так, в ноябре прошлого года он составил 2,6%, а в мае этого года уже 2,4%. Такие изменения объясняются ухудшением экономических показателей в частном секторе в первом полугодии, затягиванием процесса восстановления экспорта и инвестиций в связи со снижением активности на мировом рынке. Между тем, снижены прогнозы по разным категориям. Показатель относительно роста частного потребления снижен с 2,4% до 2,1%, роста инвестиций в производственные мощности с -0,4% до – 5,3%. Отмечается, что потребление в частном секторе будет показывать стабильный рост благодаря политике правительства по увеличению уровня дохода. Однако этот рост будет ограничиваться ухудшением потребительских настроений на фоне замедления роста экономики и падения спроса на товары длительного использования. Прогноз роста потребительских цен составил 0,6%. При этом целевой показатель Банка Кореи составляет 2%.