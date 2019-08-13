Количество пострадавших от жары растёт

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В РК количество пострадавших от сильной жары и духоты превысило отметку в 1,5 тыс. человек. 15 августа в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний сообщили, что по состоянию на 13 августа зарегистрированы 1.577 пациентов с симптомами гипертермии. Из-за осложнений, связанных с жарой, с начала года скончались десять человек. 80% случаев недомоганий произошли на рабочем месте в сфере производства, в поле или просто на открытом воздухе. В связи с продолжением жаркой погоды власти призывают людей при самой высокой температуре находиться в охлаждаемых помещениях, воздерживаясь от выхода на открытый воздух.