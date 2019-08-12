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Политика

Сеул потребовал от Пхеньяна прекратить провокационные действия

Write: 2019-08-16 13:18:34Update: 2019-08-16 14:39:39

Сеул потребовал от Пхеньяна прекратить провокационные действия

Photo : YONHAP News

Администрация президента РК призывает прекратить ракетные пуски, которые могут привести к эскалации военной напряжённости на Корейском полуострове. Об этом говорится в заявлении, распространённом в пятницу администрацией президента РК по итогам экстренного заседания Совета национальной безопасности, прошедшего под председательством начальника отдела национальной безопасности администрации президента Чон Ый Ёна в режиме видеоконференции. Как отмечается в заявлении, участники заседания рассмотрели ситуацию в регионе и договорились сохранять повышенный уровень боеготовности вооружённых сил для оперативной реакции на любые провокации.

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