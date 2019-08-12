В Пекине состоится встреча глав МИД РК, Китая и Японии

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В начале следующей недели министры иностранных дел РК, Китая и Японии проведут встречу в Пекине. Как сообщили в пятницу в южнокорейском МИД, переговоры состоятся в период с 20 по 22 августа. Предполагается, что Кан Гён Хва, Ван И и Таро Коно обсудят широкий круг вопросов, уделив особое внимание ситуации в Северо-Восточной Азии, сотрудничеству и повестке возможного трёхстороннего саммита, который может состояться в этом году. Помимо этого, стороны обсуждают возможность проведения двусторонних встреч. Если договорённость об организации двусторонней встречи глав МИД РК и Японии Кан Гён Хва и Таро Коно будет достигнута, то они могут обменяться мнениями по разрешению торгового конфликта.