В Сунчхоне состоится кинофестиваль, посвящённый животным и природе

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С 22 по 26 августа в городе Сунчхоне провинции Чолла-Намдо состоится Седьмой «Международный фестиваль кино о животных Сучхонман», который освещает тему взаимоотношений человека и животных через призму кино. Тема фестиваля - «Счастливые животные, счастливый мир для всех». В программе фестиваля 71 лента из 22 стран. Тематика расширена до сферы природы и экологии. Откроет мероприятие документальный фильм режиссёра Бриттона Каллуэта «Голубое сердце», который рассказывает о борьбе жителей Балканского полуострова против строительства дамб, которые разрушат экосистему «диких» рек.