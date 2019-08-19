Американские власти продлили запрет на посещение КНДР гражданами США

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Американские власти продлили действие запрета для граждан страны на поездки в КНДР. Как сообщили в госдепартаменте, запрет будет действовать вплоть до 31 августа 2020 года. Исключения могут быть сделаны в индивидуальном порядке для желающих посетить КНДР с гуманитарными или журналистскими целями. Запрет был введён в 2017 году после гибели американского студента Отто Уормбиера. 5 августа госдеп в рамках безвизового режима ограничил въезд в США иностранцев, которые посещали СК после 2011 года. Данная мера касается граждан 38 стран, с которыми у США имеется договор о безвизовом въезде.