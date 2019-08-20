РК и Израиль достигли договорённости по соглашению о свободной торговле

21 августа директор департамента торговой политики министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ю Мён Хи и министр экономики и промышленности Израиля Эли Коэн сообщили в Иерусалиме о достижении договорённости по соглашению о свободной торговле. Рабочие переговоры по этому вопросу велись с мая 2016 года. В ходе шести раундов стороны пытались устранить разногласия и прийти к взаимовыгодным договорённостям. РК стала первой для Израиля страной Восточной Азии, с которой заключено вышеуказанное соглашение. В правительстве РК выражают надежду, что это событие позволит расширить двустороннее сотрудничество в сфере промышленности и технологий, а также увеличить экспорт в эту страну. Согласно документу, РК обязуется снять пошлины на израильские товары на 99,9% общей суммы ввозимых грузов, а Израиль решил отменить пошлины на южнокорейские товары на 100%. После завершения рассмотрения деталей соглашения стороны намерены приступить к процедуре парафирования документа. После этого будет представлен текст на английском языке, подписание и ратификация документа парламентами двух стран.