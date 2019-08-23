Чон Гён Ду: Север своим действиями накаляет обстановку на Корейском полуострове

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Частыми ракетными пусками и критикой в отношении Сеула Пхеньян накаляет обстановку на Корейском полуострове. Об этом заявил министр обороны РК Чон Гён Ду, выступая 26 августа на первой конференции безопасности мира, организованной Национальным университетом обороны. Министр отметил, что напряжённость и военное противостояние между Югом и Севером, которые сохранялись 70 лет, не могут исчезнуть в «одночасье». По его словам, южнокорейские военные сохраняют высокую боеготовность и поддерживают тесное взаимодействие с США, пытаясь подкрепить внешнеполитические усилия правительства в налаживании мира на Корейском полуострове. В работе конференции, которая продлится до 27 августа, принимают участие 20 отечественных и зарубежных экспертов по внешним отношениям и безопасности.