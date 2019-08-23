РК и ЮНИСЕФ сохраняют отношения взаимопонимания и сотрудничества

25 августа премьер-министр РК Ли Нак Ён встретился в Сеуле с исполнительным директором ЮНИСЕФ Генриеттой Фор. Стороны обсудили вопросы укрепления двустороннего сотрудничества и оказания гуманитарной помощи Пхеньяну. Генриетта Фор указала на большую разницу между бюджетом по оказанию помощи Северу и международными пожертвованиями. Она выразила надежду на сотрудничество с правительством РК в вопросе улучшения ситуации здравоохранения и поддержки уязвимых слоёв населения. Ли Нак Ён подчеркнул, что южнокорейские власти придерживаются позиции о том, что гуманитарная помощь Северу должна осуществляться независимо от политической ситуации. Генриетта Фор поблагодарила РК за оказание помощи в деятельности ЮНИСЕФ, выразив надежду на расширение сотрудничества в рамках реализуемых Сеулом новой северной и южной политик. Ли Нак Ён отметил большой интерес Сеула к оказанию помощи уязвимым группам населения разных стран, нуждающихся в поддержке. Он сказал, что РК, которая когда-то была получателем помощи ЮНИСЕФ, сегодня считает своей обязанностью помогать другим.