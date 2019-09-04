К Корейскому полуострову приближается тайфун «ЛингЛинг»

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К Корейскому полуострову приближается осенний тайфун, который всегда оборачивался большим ущербом. Сформировавшийся недавно тайфун «ЛингЛинг», проходя тёплый пояс, где температура воды превышает 29 градусов, набирает силу. Ожидается, что в субботу на рассвете он достигнет западной части острова Чечжудо. Далее тайфун поднимется севернее в Жёлтом море, а к ночи накроет север провинции Кёнгидо. На большей территории страны ещё до приближения тайфуна ожидаются сильнейший ветер и дожди. 4 и 5 сентября в центральных районах РК и на острове Чечжудо прогнозируются осадки до 200 мм. В 2010 году осенний тайфун, возникший примерно в это же время и проходивший по схожему пути, привёл к гибели шести человек и ущербу, оценённому в 150 млн долларов. В этой связи метеорологическая администрация призывает тщательно готовиться к возможным последствиям тайфуна.