Президент РК почтил память южнокорейцев, погибших в 1983 году в результате теракта в Мьянме

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4 сентября президент РК Мун Чжэ Ин в ходе государственного визита в Мьянму побывал в крупнейшем городе страны Янгоне. Там он посетил монумент в память о 17-ти южнокорейцах, погибших в 1983 году в результате покушения на тогдашнего президента РК Чон Ду Хвана, организованного северокорейскими спецслужбами. 9 октября 1983 года Чон Ду Хван посещал мавзолей генерала Аун Сана, в котором северокорейские агенты установили бомбы. Южнокорейский лидер не пострадал, но погибли 17 членов делегации, в том числе, вице-премьер Со Сок Чун, министр иностранных дел Ли Бом Сок, министр торговли Ким Дон Хи и несколько журналистов. Монумент в память о них был установлен в 2014 году. В тот же день Мун Чжэ Ин присутствовал на открытии бизнес-форума с участием представителей деловых кругов РК и Мьянмы, а также церемонию закладки совместного промышленного комплекса. Строительство комплекса площадью 220 гектаров планируется завершить в 2024 году, и он призван стать символом выхода южнокорейских компаний на рынок Мьянмы. 5 сентября Мун Чжэ Ин прибудет в Лаос, последний пункт в программе его нынешней зарубежной поездки.