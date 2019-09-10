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Корея: Юг-Север

Северокорейские снаряды пролетели 330 км

Write: 2019-09-10 10:33:04Update: 2019-09-10 17:52:09

Северокорейские снаряды пролетели 330 км

Photo : YONHAP News

Объединённый комитет начальников штабов вооружённых сил РК представил новые данные по запуску в КНДР реактивных снарядов малой дальности. Сообщается, что запуски осуществлялись в 6:53 и 7:12 утра из района города Кэчхона провинции Пхёнан-Намдо, и дальность их полёта составила 330 км. Более подробные данные будут озвучены позже после завершения анализа. Объединённый комитет начальников штабов потребовал от Пхеньяна прекратить запуски, подчеркнув, что подобные действия наращивают напряжённость в регионе и не способствуют улучшению ситуации на Корейском полуострове. 
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