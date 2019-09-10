КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Восточного моря

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Утром 10 сентября КНДР запустила два неопознанных снаряда малой дальности в направлении Восточного моря. По данным Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК, снаряды были выпущены в 6:53 и 7:12 утра из района города Кэчхона провинции Пхёнан-Намдо. Дальность их полёта составила 330 км. Это десятый по счёту запуск с начала года Совет национальной безопасности РК выразил «серьёзную обеспокоенность» по поводу последнего запуска северокорейских снарядов. Его экстренное заседание состоялось во вторник в формате видеоконференции под председательством начальника отдела национальной безопасности администрации президента Чон Ый Ёна. Участники заседания рассмотрели также общие условия безопасности на Корейском полуострове. Сообщается, что южнокорейские военные внимательно следят за ситуацией, сохраняя готовность к возможным дополнительным запускам. Примечательно, что Пхеньян провёл очередную демонстрацию силы сразу после того, как озвучил для США послание о готовности к диалогу. По мнению ряда экспертов, это может говорить о желании Пхеньяна внести в повестку контактов с американской стороной вопрос об обеспечении собственной безопасности.