В РК меняется культура проведения выходных в праздник Чхусок

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Семь из каждых десяти одиноких мужчин и незамужних женщин в РК не планируют посещать малую родину в период выходных по случаю праздника осеннего урожая и поминовения предков Чхусок. На это указывают результаты опроса, проведённого брачной компанией DUO Wedding. При этом 75,6% из них отправятся на отдых. В качестве причин отказа от традиционной поездки на малую родину к родственникам указывается желание уделить время для себя, возможность избежать семейных разговоров, стремление провести время с близким человеком. Большая часть респондентов, желающих таким образом провести выходные, намерены сделать это в гостинице. 22,4% выбрали туристическую поездку внутри страны, а 17,3% - поездку за рубеж.