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Наука

У побережья провинции Кёнсан-Намдо возникли проблемы с «цветением воды»

Write: 2019-09-10 14:24:10Update: 2019-09-10 14:35:46

У побережья провинции Кёнсан-Намдо возникли проблемы с «цветением воды»

Photo : YONHAP News

У побережья провинции Кёнсан-Намдо в районе города Чхонёна где 2 сентября объявлено предупреждение о явлении «цветения воды» в ряде рыбхозов сообщается о гибели 1 млн 850 тыс. рыб. Ущерб зафиксирован на шести рыбных фермах. Он оценивается в 2 млрд 900 млн вон или 4 млн 400 тыс. долларов. В этой связи уровень предупреждения был повышен 8 сентября. Нынешнее «цветение воды» объясняют влиянием тайфуна «Линлин», который прибил скопление фитопланктона к берегу. Эксперты обеспокоены возможностью увеличения ущерба. 
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