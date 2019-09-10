У побережья провинции Кёнсан-Намдо возникли проблемы с «цветением воды»

Photo : YONHAP News

У побережья провинции Кёнсан-Намдо в районе города Чхонёна где 2 сентября объявлено предупреждение о явлении «цветения воды» в ряде рыбхозов сообщается о гибели 1 млн 850 тыс. рыб. Ущерб зафиксирован на шести рыбных фермах. Он оценивается в 2 млрд 900 млн вон или 4 млн 400 тыс. долларов. В этой связи уровень предупреждения был повышен 8 сентября. Нынешнее «цветение воды» объясняют влиянием тайфуна «Линлин», который прибил скопление фитопланктона к берегу. Эксперты обеспокоены возможностью увеличения ущерба.