Дональд Трамп: Причина увольнения Болтона - его крупные ошибки

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Причиной увольнения Джона Болтона с поста помощника президента США по национальной безопасности были допущенные им серьёзные ошибки, а также неумение находить общий язык с сотрудниками Белого дома. Об этом сообщил среду журналистам президент США Дональд Трамп. Когда Болтон говорил о «ливийской модели» для северокорейского лидера Ким Чон Ына, это было «неправильное заявление». Оно лишь «отбросило нас назад»,- отметил Трамп. В этой связи нельзя винить Ким Чон Ына за то, что он после этого не хотел иметь никаких дел с Джоном Болтоном. Глава Белого дома сообщил о том, что рассматривает пять кандидатур на должность помощника по национальной безопасности вместо Болтона. Пока обязанности помощника исполняет его заместитель Чарлз Капперман.