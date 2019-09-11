В праздник Чхусок северокорейские СМИ информируют о преодолении последствий тайфуна

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В пятницу, когда в обоих Корейских государствах отмечается осенний праздник урожая и поминовения предков Чхусок, государственные СМИ КНДР сообщают об усилиях, предпринимаемых для ликвидации ущерба, нанесённого тайфуном «Линлин». Как сообщает агентство ЦТАК, правительство распространило продовольствие, одежду и другие предметы первой необходимости среди пострадавших от тайфуна. Правительственные учреждения разделяют трудности пострадавших от тайфуна и делают всё возможное, чтобы предоставить им помощь,- пишет ЦТАК. Газета «Нодон синмун», орган правящей ТПК, сообщает о завершении ремонтных работ на семи участках железной дороги, пострадавших от тайфуна, что позволило возобновить перевозки пассажиров, начиная с утра в четверг. В статье говорится, что граждане страны могут без затруднений совершать поездки в праздник Чхусок. «Нодон синмун» подчёркивает, что военнослужащие, государственные служащие и местные жители всего за один день восстановили крышу музея государства Корё. В прошлом году северокорейские СМИ сосредоточились в праздник Чхусок на важности сохранения национальных традиций.