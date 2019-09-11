Центральный банк Танзании выпустил памятные монеты, посвящённые островам Токто

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В самый разгар спора РК и Японии по историческим и торговым вопросам Центральный банк Танзании выпустил памятные монеты, на которых изображены южнокорейские острова Токто с корейской версией названия «DOKDO», а также с надписью «территория РК» (THE LAND of KOREA). Вес одной монеты с серебряным напылением 155,5 граммов. Ниже с высокой точностью выполнены восточный и западный острова. Эксперты указывают, что некоторые центральные банки мира выпускают монеты на самые разные темы в коммерческих целях. В 2005 году памятные монеты на тему островов Токто выпускались в Уганде. Примечательно, что Банк Кореи никогда не делал этого. Высказываются предположения, что первой это может сделать Япония. Между тем, в 2004 году в КНДР было выпущено восемь монет, посвящённых островам Токто.