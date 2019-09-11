Мун Чжэ Ин: Сеул сделает всё возможное для поддержки диалога КНДР и США

Photo : YONHAP News

«В скором времени возобновятся рабочие переговоры КНДР и США. Южнокорейское правительство сделает всё возможное, чтобы сыграть свою роль в этом вопросе». Об этом президент РК Мун Чжэ Ин заявил 16 сентября на совещании со своими старшими советниками. Президент подчеркнул: «Наше будущее в новом порядке мира и процветания на Корейском полуострове». Он напомнил о двусторонних саммитах Юга и Севера, а также КНДР и США, назвав их беспрецедентными событиями мирового масштаба. По его словам, стремление всех сторон к миру и доверию станет той силой, которая будет двигать процесс мира на Корейском полуострове. Мун Чжэ Ин подчеркнул, что это общемировая задача, которая завершит последнюю в этом мире холодную войну. Мун Чжэ Ин также сказал, что в ходе предстоящей встречи с Дональдом Трампом в Нью-Йорке он намерен выразить поддержку диалогу Пхеньяна и Вашингтона, а также обменяться мнениями по дальнейшему развитию отношений РК и США на основе крепкого двустороннего союза.