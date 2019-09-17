Президент США не готов ехать в Пхеньян

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Президент США Дональд Трамп пока не готов посещать КНДР. Об этом он сообщил 16 сентября в Белом доме на совместной пресс-конференции с наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой. Когда Трампа попросили прокомментировать информацию о том, что северокорейский лидер Ким Чон Ын пригласил его в КНДР, американский президент сказал: «Отношения очень хорошие, но я бы не хотел это комментировать. Я просто не думаю, что это целесообразно комментировать». О возможности посещения Пхеньяна он заявил: «Скорее всего, нет. Я не думаю, что он готов и что мы готовы к этому. Я бы сделал это когда-нибудь позднее, в зависимости от того, что произойдёт. Я уверен, он также с удовольствием посетил бы США. Нам ещё надо много чего сделать».