К 2026 году население Сеула станет «сверхстарым обществом»

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В Сеуле начался этап старения общества, когда доля населения в возрасте старше 65 лет превышает 14%. По данным мэрии, по состоянию на конец прошлого года общее население Сеула составило 10 млн 49 тыс. 604 человека. 14,4% - это люди вышеуказанной возрастной категории. В этой связи предполагается, что население столицы уже в 2026 году будет считаться «сверхстарым» обществом, когда отметка превысит 20%. Кроме того, учитывая отток населения, ожидается, что в конце этого года или в первой половине следующего года численность жителей Сеула окажется меньше 10 млн человек.