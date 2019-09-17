РК на 15-м месте по доле на мировом валютном рынке

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РК занимает 15-е место в мире по доле на глобальном валютном рынке. Об этом говорится в докладе Банка Кореи по состоянию на апрель, представленном 17 сентября. Объём операций на рынке РК вырос за последние три года на 15,7%, составив 55,3 млрд долларов в день. Таким образом, доля РК на мировом валютном рынке составила 0,7%. Это 15-е место в мировом рейтинге. РК опустилась на одну ступень по сравнению с 2016 годом. Первое место за Великобританией - 43,1%. Далее следуют США – 16,5%, Сингапур и Гонконг - по 7,6%.