Мировые цены на нефть резко выросли из-за атаки на нефтеперерабатывающие объекты в Саудовской Аравии

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16 сентября мировые цены на нефть выросли в среднем на 15% в связи с падением добычи в Саудовской Аравии. В этот день на Нью-Йоркской товарной бирже показатель марки WTI (West Texas Intermediate) с поставкой в ноябре вырос на 14,7% по сравнению с предыдущим днём торгов, составив 62 доллара 90 центов. В ходе торгов рост достигал 15,5%. По данным Reuters, это максимальный рост за последние 11 лет с декабря 2008 года. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 15,3% до 69,65 доллара за баррель. Ночью предыдущего дня отметка достигала 20%. Это также максимальный рост в ходе торгов после 1991 года. Такая ситуация началась после атаки на два крупнейших нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии, принадлежащих государственной компании Saudi Aramco. В результате суточный объём добычи нефти в стране упал почти вдвое.