Влияние ситуации в Саудовской Аравии на РК носит ограниченный характер

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В краткосрочной перспективе ситуация с резким уменьшением добычи нефти в Саудовской Аравии не окажет сильного влияния на южнокорейский импорт нефти. Об этом сообщил 17 сентября заместитель министра планирования и финансов Ким Ён Бом, выступая на расширенном заседании по вопросам экономики. По его словам, РК ввозит нефть из Саудовской Аравии в большинстве случаев по долгосрочным контрактам, и в настоящий момент нет значительных перебоев с поставкой как по объёму, так и по расписанию. Замминистра также отметил необходимость подготовиться к возможности затягивания дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, власти намерены в кратчайшие сроки принять меры по экстренному обеспечению страны нефтью на случай ухудшения ситуации, в том числе, использование запасов.