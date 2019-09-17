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Политика

Из-за проблем с африканской чумой свиней масштабы церемонии к первой годовщине межкорейского саммита сокращены

Write: 2019-09-18 11:01:37Update: 2019-09-18 11:07:34

Из-за проблем с африканской чумой свиней масштабы церемонии к первой годовщине межкорейского саммита сокращены

Photo : YONHAP News

Министерство по делам воссоединения РК сообщило во вторник о своём решении сократить масштабы церемонии, запланированной на 19 сентября на железнодорожной станции Торасан в городе Пхачжу провинции Кёнгидо по случаю первой годовщины межкорейского саммита в Пхеньяне. Это связано с распространением африканской чумы свиней. Сама церемония перенесена в здание министерства в центре Сеула. В рамках церемонии примерно 700 жителей со всей страны должны были проследовать на «мирном поезде» от вокзале в Сеуле до станции Торасан, но этот план также был отменён. Мероприятия отменены, так как местные органы власти по всей стране делают всё возможное, чтобы предотвратить распространение болезни свиней. 
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