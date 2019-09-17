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Политика

Лидеры РК и Саудовской Аравии договорились активизировать усилия в борьбе с терроризмом

Write: 2019-09-18 11:55:49Update: 2019-09-18 17:54:03

Лидеры РК и Саудовской Аравии договорились активизировать усилия в борьбе с терроризмом

Photo : YONHAP News

Лидеры РК и Саудовской Аравии договорились укреплять партнёрские отношения в борьбе с терроризмом.   В ходе состоявшегося в среду телефонного разговора президент РК  Мун Чжэ Ин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман также подчеркнули важность единого ответа мирового сообщества на эту проблему. Как отметил южнокорейский лидер,  атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии представляет собой угрозу безопасности во всём мире. Он подтвердил, что Сеул всецело поддерживает усилия по искоренению терроризма, а атаки, которые ставят под угрозу международную энергетическую безопасность, не должны повториться. Саудовский лидер согласился с тем, что мировое сообщество должно быть единым в решении проблемы терроризма. Он попросил Сеул оказать содействие в укреплении системы ПВО Саудовской Аравии.   С помощью нефти, импортируемой из этой страны, РК обеспечивает около 30% своих энергетических потребностей. 
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