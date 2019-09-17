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Официальный Токио выразил сожаление в связи с исключением Японии из списка приоритетных торговых партнёров РК. Как заявил в среду министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, решение Сеула «заслуживает крайнего сожаления». Он отметил одновременно, что «с точки зрения обеспечения безопасности импорта и экспорта проблемы нет». Глава Совета по внешней торговле Японии Кунихару Накамура считает влияние данной меры на внешнеторговые показатели весьма ограниченным. Японские власти считают, что РК исключила Японию из списка стран с режимом наибольшего благоприятствования в торговле в отместку за аналогичную меру со стороны Японии, что противоречит правилам ВТО.