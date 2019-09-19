Рост денежной массы в РК в июле опустился до 5-месячного минимума

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Денежная масса в РК продолжала в июле расти, хотя темпы роста замедлились до пятимесячного минимума. По данным Банка Кореи, в конце июля показатель М2 составил 2 квадриллиона 808 триллионов 100 миллиардов вон (2 трлн 350 млрд долларов), что на 0,3% больше, чем в предыдущем месяце. Это самый медленный рост с февраля. M2 - показатель денежной массы, которая учитывает валюту, находящуюся в обращении, включая банковские долговые обязательства и депозиты со сроком погашения менее двух лет, а также инвестиции в акции. Это ключевой экономический показатель, который тщательно контролируется правительством.