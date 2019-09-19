В Тэгу пройдёт Международная животноводческая выставка KISTOCK

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С 26 по 28 сентября в городе Тэгу будет проходить Международная животноводческая выставка (KISTOCK). Её организаторами стали шесть ведомств и организаций. Среди них министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства, Корейская ассоциация производителей говядины и другие. Свою продукцию представят 214 компаний, занятых в производстве оборудования, сырья, кормов, лекарственных препаратов и других товаров, а также услуг и практик, связанных с животноводством. Между тем, министерство ограничило список участников мероприятия из стран, где зафиксированы случаи заражения африканской чумой свиней (ASF). В выставке также не принимают участие представители Корейской ассоциации производителей свинины и отечественных свиноводческих хозяйств.