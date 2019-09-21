Президент США подверг критике внешнюю политику своего бывшего помощника по нацбезопасности

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Президент США Дональд Трамп подверг критике внешнюю политику своего бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, отметив необходимость «нового подхода» к решению проблем. При этом он отметил, что Болтону следует вспомнить, насколько плоха была его северокорейская политика. Заявление Дональда Трампа стало ответом на сделанное 18 сентября заявление Болтона о том, что нынешняя политика по КНДР обречена на провал. Дональд Трамп, между тем, не уточнил, о каком конкретно «новом подходе» идёт речь. Реплика американского президента привлекает интерес на фоне недавних заявлений Севера о возможности продолжения диалога только в случае, если США выберут новый подход. 20 сентября прибывший с визитом в США Ли До Хун также указал на необходимость гибкого подхода.