Переговоры РК и США по распределению военных расходов могут пройти на следующей неделе в Сеуле

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Переговоры РК и США по вопросу распределения военных расходов с высокой долей вероятности состоятся на следующей неделе в Сеуле. Об этом сообщил в пятницу представитель южнокорейского МИД. В частности, отмечается, что стороны ведут переговоры по этому вопросу. В качестве главы делегации РК рассматривается кандидатура бывшего зампредседателя финансового комитета Чон Ын Бо. Его заместителем вероятно станет представитель МИД. США, как сообщается, намерены потребовать значительного увеличения доли РК в расходах на содержание американского военного контингента, оправдывая это тем, что США ежегодно тратят на это около 5 млрд долларов. РК настаивает на справедливом и разумном распределении расходов.