Партия Свободная Корея предложила другой путь развития экономики

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22 сентября крупнейшая оппозиционная партия Свободная Корея раскритиковала политику правительства по обеспечению роста экономики за счёт увеличения доходов населения и план по отказу от ядерной энергетики. Оппозиция предложила заменить нынешнюю экономическую политику на модель свободного рынка, развивающегося по инициативе частного сектора. Она подразумевает распределение «плодов» роста с приоритетом на частные лица, а тем самым обогащение народа. Была представлена и цель по обеспечению ВНД на душу населения в 50 тыс. долларов к 2030 году, а также достижению показателя годового дохода на одно домохозяйство в 100 млн вон. В качестве методов реализации этих задач предложено вести более мягкую политику относительно частного бизнеса, в том числе снизить корпоративный налог, ослабить различные ограничения, свернуть действующую политику роста за счёт увеличения доходов населения и планы по отказу от ядерной энергетики. Председатель партии Хван Гё Ан заявил, что это станет очень эффективным лекарством для тяжёлого заболевания отечественной экономики. В правящей Демократической партии Тобуро, между тем, заявили, что предложение оппозиции является лишь повтором прежней политики бывших глав государства Ли Мён Бака и Пак Кын Хе, что вызывает разочарование и сожаление. На этой неделе будет проходить последнее заседание Национального собрания 20-го созыва. Таким образом, политические партии готовятся к жёсткому противостоянию, делая упор на решение проблем, касающихся качества жизни народа.