Японские военные не смогли зафиксировать запуски северокорейских ракет

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Японские военные не смогли зафиксировать траекторию более двух запусков ракет средней дальности, выпущенных с территории СК, - сообщают СМИ. По данным агентства Киодо цусин, в период с мая по сентябрь корабли Сил самообороны Японии, оснащённые системой ПРО "Иджис", а также воздушные радары пропустили запуски северокорейских ракет в направлении Восточного моря. По мнению аналитиков, северокорейские военные испытали новые виды ракет средней дальности "KN23" и новую систему, по техническим характеристикам схожую с ракетным комплексом США "ATACMS". Баллистическая ракета "KN23" способна достичь берегов Японии. Она также обладает изменяющейся траекторией полёта. Таким образом, "неудача" японских военных указывает на проблемы в вопросе своевременного перехвата и проведения эвакуации населения.