В городе Пхачжу поступил сигнал о возможности наличия африканской чумы свиней

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23 сентября в 6:40 по местному времени в одной из свиноводческих ферм города Кимпхо провинции Кёнгидо был принят сигнал о возможном заболевании скота африканской чумой свиней. По сообщению главы фермерского хозяйства, проблемы были выявлены у четырёх свиноматок. Об этом было сразу же доложено в соответствующие органы. Данная ферма находится в 13 км от хозяйства в городе Пхачжу провинции Кёнгидо, где наличие вируса было впервые подтверждено. Поголовье скота на ферме в Кимпхо составляет 1.800 свиней. В радиусе 3 км находятся 7 других свиноводческих хозяйств. По сообщениям властей, результаты анализов будут готовы через 12 часов. В понедельник было принято решение о проведении комплексной дезинфекции всех свиноводческих ферм на территории страны.