В РК примут особые меры по сохранению конфуцианских академий Совон

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В июле этого года девять конфуцианских академий Совон периода династии Чосон были включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Южнокорейское правительство планирует принять специальный закон для сохранения особенностей каждой из академий и обеспечения более слаженного процесса по охране данных объектов культурного наследия. После принятия закона девять местных самоуправлений, к которым относятся конфуцианские академии Совон, смогут подготовить основу для привлечения рабочих кадров и получения финансовой поддержки. На территории РК, помимо вышеуказанных объектов, расположено около 30 конфуцианских академий, не вошедших в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Подобные академии есть и на территории СК, в Кэсоне и Пхеньяне. Южнокорейская сторона работает над проектом совместных с КНДР исследовательских работ и академических мероприятий в отношении данных объектов.