РК и США начинают переговоры по распределению оборонных расходов на следующий год

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24 сентября в Сеуле начались двухдневные переговоры представителей РК и США по вопросу распределения расходов на содержание американского военного контингента. Стороны на первом этапе будут представлять Чан Вон Сам, который участвовал в переговорах по десятому соглашению о распределении военных расходов и его американский коллега Джеймс Дехарт, который заменил Тимоти Беттса. Замена Чон Вон Саму пока не найдена. В качестве главы делегации РК рассматривается кандидатура бывшего зампредседателя финансового комитета Чон Ын Бо. Такая перестановка связана с намерением передать данный вопрос в ведение финансистов. До настоящего момента переговорами занимались МИД и министерство обороны страны. Начавшиеся переговоры нацелены на определение южнокорейской доли оборонных расходов на следующий год. Ранее, в марте показатель на этот год был установлен в размере 1 трлн 38,9 млрд вон, что на 8,2% больше, чем в прошлом году. В этот раз американская сторона неоднократно указывала на необходимость значительного увеличения этой отметки, подчёркивая, что на содержание военного контингента в РК в год выделяется до 5 млрд долларов. Предполагается, что США могут потребовать включить в общий фонд покрытия оборонных расходов статьи, касающиеся размещения стратегического вооружения и зарплат американским военным.