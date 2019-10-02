КНДР запустила баллистическую ракету подводных лодок типа «Пуккыксон»

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Как сообщили в среду в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, 2 октября в 7:11 утра из окрестностей города Вонсана провинции Канвондо в КНДР осуществлён запуск баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ) типа «Пуккыксон». По имеющимся данным, ракета пролетела 450 км, достигнув максимальной высоты 910 км. Военные следят за ситуацией и поддерживают повышенный уровень боевой готовности, - говорится в сообщении Объединённого комитета начальников штабов. Запуск произведён на следующий день после того, как замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи сообщила о предстоящем 5 октября возобновлении северокорейско-американских рабочих переговоров. Это уже одиннадцатый с начала года запуск такого рода, предыдущий имел место 10 сентября, когда, как сообщили в Пхеньяне, была испытана «сверхбольшая» система залпового огня. В последний раз КНДР испытывала баллистическую ракету подводных лодок в августе 2016 года. Совет национальной безопасности РК выразил «серьёзную обеспокоенность» по поводу действий Пхеньяна. Как сообщили в администрации президента, его экстренное заседание состоялось в среду утром в режиме видеоконференции, как только появилось сообщение о запуске в КНДР ряда неустановленных снарядов. Ситуацию усугубляет то, что пуски произошли непосредственно перед возобновлением северокорейско-американских переговоров на рабочем уровне,- сообщили в администрации президента.