Япония отвергла предложение ЕС и Тайваня принять участие в урегулировании торгового спора с РК

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27 сентября Тайвань, а 30 сентября ЕС изъявили желание принять участие в урегулировании спора между РК и Японией в рамках ВТО по вопросу японских ограничительных экспортных мер в качестве наблюдателей. Заявки с таким содержанием были представлены на сайте ВТО. Представитель министерства промышленности, торговли и энергетики РК сообщил, что данная инициатива была отклонена японской стороной. В заявке ЕС говорится, что меры Японии по ограничению поставок в РК трёх наименований ключевых материалов для производства полупроводников наносит удар по структуре спроса и предложения профильных товаров, а также оказывает влияние на международную систему перемещения данных товаров. Также указывается, что ЕС заинтересована в достижении договорённости между РК и Японией. Тайвань отметил, что конфликт двух стран касается его торговых интересов. РК обратилась с жалобой на действия Японии в ВТО 11 сентября.