Госдепартамент США вновь призвал КНДР к диалогу

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Госдепартамент США потребовал от КНДР принять участие в диалоге по денуклеаризации и исполнять резолюции СБ ООН. Об этом 11 октября сообщила американская радиостанция «Свободная Азия». В заявлении госдепа, в частности, говорится: «Как и прежде мы призываем Пхеньян исполнять обязательства перед СБ ООН, а также продолжать участие в переговорах, чтобы выполнить свою роль в денуклеаризации, а также обеспечении мира и стабильности на Корейском полуострове». Так в госдепе прокомментировали озвученное 10 октября заявление МИД КНДР, в котором Север подверг критике совместное заявление с осуждением запуска БРПЛ, принятое 8 октября Великобританией, Францией, Германией, Бельгией, Польшей и Эстонией.