Сеул продолжит попытки обсудить с Пхеньяном трансляцию отборочной игры чемпионата мира по футболу

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Сеул будет продолжать усилия для организации прямой трансляции отборочной игры чемпионата мира по футболу 2022 года, которая состоится в Пхеньяне 15 октября, а также отправки в КНДР группы южнокорейских болельщиков. Об этом 11 октября в ходе очередного брифинга сообщил представитель министерства Ким Ын Хан. Так он ответил на вопрос о том, какие меры правительство намерено принять в связи с молчанием Севера. Представитель ведомства подтвердил, что пока никаких сообщений по этому поводу со стороны Севера не поступало. Он выразил сожаление. Помимо правительственных каналов, Корейская футбольная ассоциация обращалась к Федерации футбола КНДР через Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Но северокорейская сторона ответила, что вопрос об одобрении въезда в страну журналистов и других лиц, помимо спортсменов, не входит в юрисдикцию данной организации.